Путин предложил лишать гражданства "за фейки" об армии РФ

Российский диктатор Владимир Путин предложил лишать приобретенного гражданства "за фейки или дискредитацию армии". Такую поправку он внес в законопроект, принятый в первом чтении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Путин внес поправку в принятый в первом чтении законопроект о возможности лишения приобретенного гражданства. Предлагается лишать гражданства за фейки об армии, ее дискредитацию, участие в нежелательных организациях, призывы к нарушению территориальной целостности (207.3, 280.3, 284.1, 284.1, 28)", - говорится в сообщении.

Кроме того, Путин предложил, чтобы ФСБ устанавливала "факты угрожающих действий для безопасности государства, которые могут повлечь за собой лишение гражданства".

"Гражданство РФ прекращается... если гражданин РФ, вступивший в гражданство РФ... совершил действия, создающие угрозу безопасности РФ... независимо от времени совершения действий, создающих угрозу безопасности РФ, и дать выявление факта совершения таких действий", - говорится в поправке.

Напомним, это происходит на фоне заявлений западных аналитиков о том, что бегство войск РФ из Херсона подорвало доверие к руководителю Кремля Владимиру Путину и поставило под сомнение его способность выполнять свои военные обещания.

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