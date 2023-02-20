Следующие дни будут решающими для всего мира, - Бербок

"Следующие дни будут решающими не только с учетом Украины, но решающими для мира во всем мире", - заявила Бербок.

Она назвала следующую неделю в Нью-Йорке такой, что "подытожит весь прошлый год". Речь идет о том, что мир сплоченно осудил агрессивную российскую войну, что показало голосование по резолюции ГА ООН в марте прошлого года. Впрочем, было определенное количество стран, которые воздержались и очень малое количество, которые поддержали Россию.

По оценке Бербок, первые продолжали удерживаться при других голосованиях не потому, что они не осуждают войну, не потому, что не поддерживают Хартию ООН, "а потому, что они находятся в сильной зависимости от России".

В целом, в прошлом году удалось добиться заявлений мира, что он не только осуждает это нарушение международного права, но и то, что четко стоит на позициях Хартии ООН. Это нуждается в подтверждении также в четверг-пятницу в Нью-Йорке.

"Эта война - не европейское дело. Эта война имеет ужасные последствия для всего мира. Поэтому именно в эти дни в Нью-Йорке весь мир будет апеллировать к президенту Владимиру Путину с призывом прекратить войну и вывести войска, а также позаботиться о возобновлении мира", - подчеркнула дипломат.

В то же время, она отметила, что весь прошлый год партнеры в ЕС и НАТО работали над укреплением собственной обороноспособности.