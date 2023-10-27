Следующие 15 лет проведет за решеткой. Суд вынес приговор предателю, воевавшему под Бахмутом

Суд вынес приговор предателю, воевавшему против наших воинов под Бахмутом. Следующие 15 лет преступник проведет за решеткой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Согласно данным контрразведки СБУ, преступник обстреливал из автоматического оружия позиции наших воинов во время их контрнаступления под Бахмутом. Преступника взяли в плен в ходе жестоких боев в районе Клещеевки в июне текущего года.

"Как установило следствие, злоумышленником оказался житель временно захваченного города Антрацит, что в Луганской области. В июне 2022 года он добровольно присоединился к одной из оккупационных группировок Южного военного округа ВС России", - пишет пресс-служба.

Террористы назначили осужденного на должность стрелка и дали позывной "Ленчик". В частности он получил в оккупационном "военкомате" одежду, бронежилет, каску и автомат АК-74 вместе с боеприпасами для него.

После этого предателя перебросили в Северодонецк для штурма украинского города и прилегающих поселков.

"Впоследствии боевик в составе оккупационного подразделения рф прибыл под Бахмут для сдерживания контрнаступательных операций ВСУ. Находясь в рядах захватчиков, их соратник получал "зарплату" в российских рублях и оформил себе паспорт гражданина России", - добавляет СБУ.

Что дальше?

Предателя признали виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины: