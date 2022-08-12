Під час наступу в напрямку Горлівка-Зайцеве ворог частково мав успіх, - Генштаб

Противник продовжує наносити авіаційні та ракетні удари по військових і цивільних об'єктах на території України. Унаслідок наступу в напрямку Горлівка-Зайцеве окупанти мали частковий успіх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ в Facebook .

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без істотних змін. Тривають демонстраційні дії з метою сковування наших підрозділів. Зазначається проведення додаткових заходів щодо посилення охорони ділянки кордону в Брянській області.

На Харківському напрямку ворог чинив вогняне ураження із застосуванням ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Лебяже, Соснівка, Українка, Дементіївка, розсадник, Руські та Черкаські Тишки, Шевелівка, Протопопівка, Верхній Салтів, Циркуни, Стара Гни. Завдав авіаційних ударів біля Ртищівки та Верхнього Салтова.

На Слов'янському напрямку обстріли зафіксовані поблизу Вірнопілля, Богородичного, Курульки, Краснопілля, Долини та Залимана. Біля останнього ворог завдав ще й авіаударів. Противник намагається заповнити втрати особового складу і техніки.

На Краматорському напрямку ворог обстріляв зі ствольної та реактивної артилерії райони Сіверська, Григорівки, Серебрянки та Верхньокам'янського.

Вів наступ у напрямках населених пунктів Верхньокам'янське та Івано-Дар'ївка, успіху не мав, відійшов.

На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли з танків та артилерії неподалік Переїзного, Веселого, Бахмутського, Соледара, Вершини та Курдюмівки. Залучив авіацію біля Виїмки, Івано-Дар'ївки, Спірного, Яковлівки, Соледара та Бахмутського.Унаслідок наступу в напрямку Горлівка-Зайцеве противник частково мав успіх.

Ворог вів наступальні бої в напрямках населених пунктів Івано-Дар'ївка, Виїмка, Бахмут, Весела Долина та Кодема, успіху не мав, відійшов. Після проведення перегрупування відновив наступ на Кодему, бойові дії тривають.

На Авдіївському напрямку зафіксовані артилерійські обстріли біля Водяного, Олександрополя, Авдіївки та Пісків. Противник завдав авіаційних ударів біля Мар'їнки та Водяного.

Окупанти намагалися вести наступальні бої в районах Спартака і Мар'їнки, успіху не мали, відійшли. Тривають бойові дії біля селища Піски.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстріляні райони населених пунктів Мала Токмачка, Малинівка, Лук'янівське, Гуляйполе, Щербаки, Володимирівка, Богоявленка, Новоданилівка, Оріхів, Новопіль, Новосілка та Залізничне. Ворог завдав авіаударів неподалік Вугледара, Малих Щербаків та Новомихайлівки.

На Південнобузькому напрямку з метою сковування дій наших підрозділів, ворог обстрілював позиції Сил оборони та об'єкти цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Українка, Посад-Покровське, Лупареве, Степова Долина, Новогригорівка, Веселий Кут, Широке, Кобзарці, Кавказ, Біла Криниця, Тополине, Іванівка, Потьомкіне та Трудолюбівка.

Завдав авіаційних ударів поблизу Осокорівки, Андріївки, Благодатного, Новогригорівки та Мирного. Вів повітряну розвідку БПЛА.

Корабельне угруповання противника основні зусилля зосереджується на веденні розвідки, блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря і ураженні військових об'єктів і елементів інфраструктури в глибині території України.

У готовності до застосування крилатих ракет морського базування знаходяться два їх носія.

Нагадаємо, у четвер, 11 серпня, росіяни штурмували позиції ЗСУ біля Мар'їнки та Пісків, але всі їхні спроби наступу виявилися провальними. Вони зазнали втрат і відступили.

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