Наступ на Слов'янськ захлинувся, ЗСУ відбивають штурми: ситуація на фронті

Волинський та Поліський напрямки

Білоруська армія веде розвідку, посилює заходи з протидії безпілотникам. На території цієї країни продовжено закриття повітряного простору над південною частиною до 7 жовтня. Заборона на польоти цивільних літаків діє з 24 лютого цього року.

Сіверський напрямок

Без особливих змін.

Харківський напрямок

Противник намагається поліпшити тактичне становище в окремих районах. Обстрілював зі ствольної і реактивної артилерії околиці та місто Харків, а також райони населених пунктів Уди, Дементіївка, Леб'яже, Піщане, Замулівка, Петрівка, Питомник, Мосьпанове, Коробочкине, Слатине, Світличне, Шевелівка, Перемога, Верхній.

Недалеко від Дементіївки українські військові двічі відбили штурмові дії і відкинули противника назад. Росіяни завдали авіаудару поблизу Петрівки.

Слов'янський напрямок

Противник обстріляв з мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони Долини, Мазанівки, Краснопілля, Гусарівки, Новопавлівки, Червоного, Вірнопілля та Хрестища.

Наступальні дії в районі населеного пункту Богородичне, в результаті вогневого ураження, захлинулися. Окупанти відійшли з втратами.

Краматорський напрямок

Противник вів обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Сіверськ, Серебрянка, Карпівка, Слов'янськ та Крива Лука. Авіаудар зафіксовано поблизу Тетянівки.

Сили оборони України завдали потужного вогневого ураження по позиціях росіян у Верхньокам'янському районі, чим змусили ворога відійти від населеного пункту.

Бахмутський напрямок

Противник обстрілював українські позиції поблизу Спірного, Івано-Дар'ївки, Нью-Йорка та в районі Вуглегірської ТЕС. Завдав авіаударів неподалік Берестового та Покровського.

За підтримки артилерії та оперативно-тактичної авіації росіяни безуспішно намагалися вести наступ у районах населених пунктів Спірне та Івано-Дар'ївка. Зазнали втрат і відійшли.

Тривають бої поблизу Веселої Долини.

Авдіївський, Курахівський, Новопавлівський та Запорізький напрямки

Тривають обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії по лінії зіткнення. Ворог завдав авіаційних ударів неподалік Новоандріївки.

Південнобузький напрямок

Сили противника намагалися вести наступальні дії в районі населеного пункту Велике Артаково. Українські воїни швидко придушили цю спробу і відігнали окупантів. Зберігається велика загроза ракетних ударів по критичній інфраструктурі регіону.