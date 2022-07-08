Наступ на Слов'янськ захлинувся, ЗСУ відбивають штурми: ситуація на фронті

Збройні сили України сьогодні, 8 липня 2022 року, успішно відбивають штурмові дії російської армії на всіх напрямках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Білоруська армія веде розвідку, посилює заходи з протидії безпілотникам. На території цієї країни продовжено закриття повітряного простору над південною частиною до 7 жовтня. Заборона на польоти цивільних літаків діє з 24 лютого цього року.
Без особливих змін.
Противник намагається поліпшити тактичне становище в окремих районах. Обстрілював зі ствольної і реактивної артилерії околиці та місто Харків, а також райони населених пунктів Уди, Дементіївка, Леб'яже, Піщане, Замулівка, Петрівка, Питомник, Мосьпанове, Коробочкине, Слатине, Світличне, Шевелівка, Перемога, Верхній.
Недалеко від Дементіївки українські військові двічі відбили штурмові дії і відкинули противника назад. Росіяни завдали авіаудару поблизу Петрівки.
Противник обстріляв з мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони Долини, Мазанівки, Краснопілля, Гусарівки, Новопавлівки, Червоного, Вірнопілля та Хрестища.
Наступальні дії в районі населеного пункту Богородичне, в результаті вогневого ураження, захлинулися. Окупанти відійшли з втратами.
Противник вів обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Сіверськ, Серебрянка, Карпівка, Слов'янськ та Крива Лука. Авіаудар зафіксовано поблизу Тетянівки.
Сили оборони України завдали потужного вогневого ураження по позиціях росіян у Верхньокам'янському районі, чим змусили ворога відійти від населеного пункту.
Противник обстрілював українські позиції поблизу Спірного, Івано-Дар'ївки, Нью-Йорка та в районі Вуглегірської ТЕС. Завдав авіаударів неподалік Берестового та Покровського.
За підтримки артилерії та оперативно-тактичної авіації росіяни безуспішно намагалися вести наступ у районах населених пунктів Спірне та Івано-Дар'ївка. Зазнали втрат і відійшли.
Тривають бої поблизу Веселої Долини.
Тривають обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії по лінії зіткнення. Ворог завдав авіаційних ударів неподалік Новоандріївки.
Сили противника намагалися вести наступальні дії в районі населеного пункту Велике Артаково. Українські воїни швидко придушили цю спробу і відігнали окупантів. Зберігається велика загроза ракетних ударів по критичній інфраструктурі регіону.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військові знищили два російських командних пункти на Херсонському напрямку.
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