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Настала нова фаза війни. Арестович розповів, чим вона загрожує

Фото: Олексій Арестович (volynnews)
Автор: Євгеній Прокопенко

Настала нова фаза війни, яка триватиме місяць-півтора, поки не прийде західна допомога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова радника глави ОП України Олексія Арестовича.

"Ситуація на фронті може погіршуватися, можливі і оточення, і полишення населених пунктів, можливі втрати", - сказав Арестович.

Він додав, що Кремлю дуже вигідна зараз ця ситуація. Він дуже вкладеться у розгойдування обстановки.

"Крім проблем на фронті, очікування удару у спину від західних союзників, плюс економічні складнощі. Нас чекає складний місяць депресії, яка місцями буде доходити до паніки, взаємних звинувачень, які деякі політичні сили спробують перевести у політичний капітал, критикуючи Офіс, вбиваючи клин між армією та владою і т.п. Цей місяць буде дуже складним, але він міг би не бути таким, якби не наші західні союзники", - розповів радник керівника ОП України.

Нагадаємо, майже вся Луганська область знаходиться під окупацією. 95% території контролює російська армія.

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Війна в Україні