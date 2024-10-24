"Наступательная украинизация": в Украине анонсировали жесткий контроль за языковым законом

Украина переходит к "наступательной украинизации", которая предусматривает строгий контроль соблюдения языкового закона. Сегодня у власти есть эффективные инструменты для мониторинга и наказания нарушителей.

Он заявил о переходе к "наступательной украинизации", заменяющей более мягкий подход к внедрению украинского языка - "мягкую украинизацию". Омбудсмен подчеркнул, что новая стратегия предусматривает строгий контроль за исполнением языкового закона во всех сферах общественной жизни в Украине.

По словам Кременя, ранее не было достаточно инструментов для влияния на определенные отрасли, такие как медиа и сфера обслуживания, однако теперь у власти есть необходимые рычаги мониторинга и наказания за нарушения. Он также отметил, что с началом полномасштабного вторжения значительное количество граждан начало переходить на украинский язык, в частности, в публичной жизни.

Омбудсмен подчеркнул, что, несмотря на то, что часть населения все еще пользуется негосударственным языком в частном общении, это не нарушает закон. Вместе с тем, общество стало более чувствительным к нарушениям языкового законодательства, особенно в сфере обслуживания, где количество украинского языка существенно выросло.

Он также напоминает, что государственная языковая политика Украины всегда нуждалась в особом внимании, отмечает Уполномоченный по защите государственного языка. С момента независимости страны в 1991 году действовало несколько законов, регулировавших применение как украинского, так и других языков, однако четкого контроля за исполнением языкового законодательства не было.

Ситуация изменилась с принятием закона о языке в 2020 году. По словам языкового омбудсмена, сегодня закон выполняется преимущественно без системных нарушений, и украинский язык стал языком образовательного процесса и официального общения. Топ-чиновники и депутаты преимущественно соблюдают языковое законодательство, а единичные нарушения находятся под контролем.