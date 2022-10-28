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Наступление ВСУ в Луганской области и оборона на юге: карты боев на утро

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Украина, Пятница 28 октября 2022 08:49
Наступление ВСУ в Луганской области и оборона на юге: карты боев на утро Фото: ВСУ продолжают наступление в Луганской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные перешли в оборону в Херсонской области, но продолжают штурмы в Луганской области. Также ВСУ сдерживают атаки врага вблизи Авдеевки и Бахмата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Восточная ось

Украинские войска продолжают контрнаступательные действия на линии Сватово-Кременная. Украинские и российские источники указывают, что бои идут вокруг Белогоровки, это означает, что ВСУ атакуют к югу от Кременной.

В то же время аналитики ISW отметили, что россияне перекидывают на это направление нетипичную технику. В частности, российские блоггеры опубликовали в сети кадры применения оккупантами термореактивной системы залпового огня ТОС-1. Они обстреляли ею украинские позиции на трассе Сватово-Кременная.

Это может свидетельствовать о том, что оккупанты пытаются усилить собственные возможности на этом направлении, или имеют недостаток соответствующей артиллерии для боев.

Наступление ВСУ в Луганской области и оборона на юге: карты боев на утро

Донбасс

Оккупанты продолжают активно обстреливать Донецкую область. ВСУ отразили российские штурмы возле Бахмута, в районе Соледара, вблизи Иванграда, Майорска, Красногоровки и Авдеевки.

В то же время оккупанты заявляют, что полностью контролируют Зайцево. Но аналитики не могут подтвердить достоверность этой информации.

Наступление ВСУ в Луганской области и оборона на юге: карты боев на утро

Херсонская область

На этом участке фронта украинские войска перешли в позиционную оборону. ВСУ удерживают свои позиции и активно отрабатывают артиллерией. Это не позволяет оккупантам переходить к наступлению.

В настоящее время украинское командование держит оперативную тишину по ситуации на юге. Однако известно, что ВСУ поражают места скопления врага и склады с боеприпасами.

Наступление ВСУ в Луганской области и оборона на юге: карты боев на утро

Напомним, в Генштабе сообщили, что ВСУ отразили вражеские атаки около 13 населенных пунктов на востоке Украины.

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