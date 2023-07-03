Наступление забуксовало? Что реально происходит на фронте и чего ждать осенью

Спустя месяц от начала наступления на юге украинская армия освободила девять сел. Западные медиа пишут, что наша операция идет не по графику и медленнее, чем планировалось. Поэтому Украину якобы в скором времени могут склонять к завершению войны. Насколько возможно такое развитие событий и что на самом деле происходит на фронте – в материале РБК-Украина.

Украинское наступление продолжается уже несколько недель подряд. Сначала Силы обороны активизировались на флангах Бахмута, сумев за считанные дни свести на нет несколькомесячное продвижение врага. А в первых числах июня украинские войска начали наступательные действия и в южной операционной зоне.

Наше движение в Приазовье в течение нескольких месяцев едва ли не анонсировалось как в Украине, так и на Западе. Ожидания от этой операции значительны. Очевидная цель – это по крайней мере прорыв к Азовому морю и подход к Крыму.

В настоящее время украинским военным удалось освободить на юге 130 квадратных километров территории. В западных медиа все чаще подвергают сомнению успешность такого продвижения. Похожий месседж уже озвучивают и официальные должностные лица в США: мол, наступление идет медленнее, чем ожидалось. В конце концов это признал и президент Владимир Зеленский.

Конечно, девять сел за четыре недели – это не совсем убедительный результат для тех, кто ожидал к этому моменту освобождения Мелитополя или, что еще больше, нашего захода в Крым. Однако на самом деле делать выводы об успешности или неуспешности нашего наступления преждевременно. Эта операция, с высокой вероятностью, будет более сложной и истощительной, чем это было на Харьковщине и даже на Херсонщине. Но в то же время она во многом будет определять дальнейшее течение или даже завершение войны.

Наступление. Начало

Силы обороны не прекращают активные действия сразу на нескольких участках фронта и повсюду добились локальных успехов. На Бахмутском направлении наши военные пытаются выбивать врага с флангов, чтобы занять господствующие высоты вокруг города. Недавно в Генштабе отчитались, что ВСУ зачистили западный берег канала "Северский Донец - Донбасс" возле Курдюмовки. Если украинская армия сможет прорваться в Берховку с севера и Клищиевку с юга, уход из Бахмута станет для противника только вопросом времени.

После выхода группировок "Вагнера" российской регулярной армии не без труда удалось удержать свои позиции в этом районе. Чтобы не допустить украинский прорыв, агрессор начал перебрасывать сюда свои резервы. После подрыва Каховской ГЭС россияне высвободили часть своих сил с левого берега Херсонской области и перебросили их под Бахмут. Чем, между прочим, тоже воспользовалась украинская армия.

Когда вода немного отошла, наши войска под прикрытием артиллерии отправили на левый берег группу десанта. Количество сил, участвующих в этой операции, точно неизвестно. Сейчас бои идут в районе Антоновского моста между Херсоном и Олешками. Украинцам удалось занять небольшой плацдарм у реки Конка.

Едва ли наше командование планирует проводить здесь какую-то масштабную операцию, ведь логистическое обеспечение десанта – крайне сложная задача. Вероятнее всего, это направление может рассматриваться как дополнительное в случае прорыва наших войск в Запорожской области. А сейчас оно выполняет другую важную функцию – сковывает силы противника и не позволяет перебрасывать их на другие угрожающие для него участки фронта, например, в Приазовье.

Украинские военные ведут наступательные действия на трех участках фронта на юге (фото: РБК-Украина, Виталий Носач)

Там у украинских войск есть три главных направления. Один из них – это Васильевский, где наши подразделения освободили два населенных пункта – Лобково и Пятихатки. Сейчас там идут бои в окрестностях села Жеребянки.

Другое направление – это Токмакское, где идет один из главных логистических центров оккупантов в Запорожской области. Оттуда потенциально можно развивать движение как на Мелитополь, так и на Бердянск. Украинским военным удалось продвинуться здесь на несколько километров до села Роботино, где простирается первая линия обороны россиян.

Более заметное продвижение украинская армия достигла восточнее – на стыке Запорожской и Донецкой областей из района Великой Новоселки. Это Бердянское направление, где наши военные уже освободили семь населенных пунктов, в том числе Ровнополь, о чем сообщалось 26 июня.

Потеря этого села ухудшает положение окупантов, поскольку украинские подразделения получают возможность двигаться по высотам вдоль реки Мокрые Ялы. Сейчас там ведутся активные действия на линии Приютное, Старомайорское и Урожайное. За ними – рядом с селом Старомлиновка – идет первая линия обороны российских войск на этом участке фронта.

Несмотря на наши активные действия, враг тоже не оставляет попыток наступать в районе Лимана, Бахмута, Авдеевки и Марьинки. Такие попытки завершаются безрезультатно, это свидетельствует о том, что оккупанты исчерпали свой наступательный потенциал. Однако для обороны им, к сожалению, все еще достаточно ресурса.

Можно ли назвать наше наступление гарантированно успешным? На этот вопрос нет однозначного ответа. И хотя активные действия украинских войск на разных направлениях продолжаются уже более четырех недель – это можно назвать только начальным этапом наступления. На это по меньшей мере указывает, что командование еще не отправило на передовую большинство готовившихся на Западе бригад. Те подразделения, которые сейчас наступают на юге, похоже, проводят формирующие операции и прощупывают слабые места россиян.

Сейчас там идут бои на передовых рубежах обороны противника – в полосе обеспечения и в районе первой линии обороны. На этих рубежах украинская армия пытается выманить как можно больше резервов и артиллерии врага с ее дальнейшим уничтожением. Можно предположить, что командование избрало именно такой план нашего продвижения в Призовье.

Когда украинская армия атакует одновременно в разных местах российских линий обороны, это заставляет противника преждевременно активировать все больше и больше резервов, ведь он до сих пор не понимает: это уже наш главный удар или нет. Чем больше этих резервов будет уничтожено на начальных этапах наступательных действий – тем больше будет сточен оборонный потенциал окупантов, особенно когда дело дойдет до главных боев. Почему акцент на артиллерии? Потому что она выполняет большинство боевых задач в нынешней войне.

Украинская армия ищет слабые места в обороне противника на юге и выманивает его резервы (фото: GettyImages)

Гипотетически можно было бы сосредоточить значительную часть наших войск на определенном участке фронта и быстро прорвать линию обороны противника. Но это будет предсказуемо для врага – он тоже направит туда основную часть своих сил и с большой вероятностью сможет отразить удар.

"Пока те темпы и направления, в которых ведется наша операция на юге, дают нам основания говорить о серьезной уверенности в успешности наших наступательных действий. Но войны – это не линейные графики, это учитывание очень многих факторов. Поэтому нам следует выбирать очень осторожные формулировки ", – говорит военный аналитик, полковник Сергей Грабский.

Плен завышенных ожиданий

Главная сложность для нас в том, что россияне действительно хорошо подготовились к нашим атакам на юге. Координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец объясняет, что оккупанты выстроили по меньшей мере двухэшелонированную оборону с полосой обеспечения, с первой линией обороны, с главной линией обороны и оперативным построением войск.

"Определенные силы и средства выделены в резерв – тактический и оперативный. Полоса обеспечения, как правило, очень плотно минируется. Там устанавливаются взрывные заграждения, там действуют снайперы, мобильные группы противотанкового заграждения. Ее главное предназначение – расстроить боевые порядки противника перед тем, как он дойдет до первой линии обороны", – рассказал эксперт.

Разминировать проходы в минных полях приходится под угрозой огня вражеской артиллерии и ударных вертолетов, оснащенных противотанковыми ракетами. Традиционно после полосы обеспечения может идти еще две, три или четыре линии обороны. Ни во время Харьковской, ни во время Херсонской операций Вооруженные силы не сталкивались со столь подготовленными укреплениями.

Машовец в своем телеграмм-канале привел оценку сил и средств, которые аккупанты аккумулировали на Мелитопольском, Бердянском и Мариупольском направлениях по состоянию на конец июня. Это примерно 92 тысячи личного состава, до 365 танков, примерно 1150 ББМ, до 740 артиллерийских систем и до 164 единиц РСЗО. Еще до 3,5 тысяч военных, 15 танков, 130 ББМ, 28 артиллерийских систем и 27 РСЗО составляют оперативный запас.

По словам Грабского, украинская армия сейчас предпринимает наступательные действия вопреки всем канонам оперативного искусства. Мы идем в наступление на подготовленную оборону противника и при этом он несет больше потерь, чем наступающая сторона. К тому же у нас нет даже трехкратного преимущества в силах и средствах, как того требует военная наука.

"То, что нам передали – этого недостаточно для проведения наступательных операций. Если бы мы получили все, что мы могли бы получить, мы бы все равно вели такие же наступательные действия, потому что противник поставил на карту практически все", – считает эксперт.

Другой важный фактор, в котором Украина сейчас проигрывает врагу – это авиационный компонент. У нас нет преимущества в воздухе, в том числе на юге. Поэтому проблематично обеспечивать прикрытие наступающей бронетехники в открытой степи во время атак.

"Соотношение наших старых самолетов к российским – 1 к 6, по некоторым показателям и 1 к 10. Как проводить наступательную операцию, не имея объективных условий для ее проведения, и говорить об ее успешности или неуспешности?" – размышляет Грабский.

В таких условиях крайне важно сохранять трезвые ожидания и не делать поспешных выводов. Украинское наступление идет постепенно и главным битвам отведено свое время. С другой стороны, существует мнение, которое можно встретить на страницах иностранных СМИ, что окно возможностей украинской армии не безгранично. И уже осенью, когда из-за распутицы на фронте возможность для маневров снизится, а россияне подготовят очередную серию ударов по энергетике, партнеры могут потребовать от нас каких-либо результатов. Иначе – будут толкать на переговоры и завершение войны, даже на невыгодных для нас условиях.

Для украинской армии важно показывать хотя бы какое-то продвижение, чтобы сохранять поддержку партнеров (фото: GettyImages)

Несмотря на то, что в ведущих западных столицах продолжают декларировать поддержку Украины, такая версия тоже имеет право на жизнь. Ее в неформальных разговорах с изданием выдвигают и украинские представители военно-политического руководства. Главный вопрос здесь – а что именно наши союзники будут считать должным результатом.

"Нам никто не ставит рамки – условно к августу нужно освободить Мелитополь или до сентября зайти в Крым. Сейчас нам важно показывать хоть какое-то продвижение – хоть сотни метров в день, хотя бы одно освобожденное село", – объяснил один из влиятельных источников издания в военных кругах.

Другой информированный собеседник РБК-Украина объясняет: США заинтересованы в том, чтобы как можно больше ослабить Россию. И пока украинская армия сможет вести бои и освобождать свои территории – это будет совпадать с интересами Штатов. По этой причине они не будут спешить заканчивать войну, принуждая нас к переговорам против нашей же воли. И на их позицию, вероятно, будет ориентироваться и другая часть нынешней проукраинской коалиции. В частности, Западная Европа, которая менее категорически смотрит на перспективу компромисса с Россией.

Кроме того, чуть более чем через год в США пройдут президентские выборы, на повестке которых также будет стоять вопрос войны. Тратя десятки миллиардов долларов на поддержку Украины, администрации Байдена так или иначе нужно будет показать хоть промежуточную, но победу. Или же его оппоненты типа Трампа найдут, как этим упрекнуть действующего президента.

То есть сейчас наша главная задача – не ставить заоблачные ориентиры. Ключевое – чтобы украинская армия могла до осени постоянно отчитываться о каком-либо продвижении – чтобы не было иллюзии, что фронт замер. Этого, как убеждают собеседники издания, будет достаточно для того, чтобы сохранять импульс поддержки партнеров и для дальнейшего освобождения наших земель.

Однако не следует забывать о том, что в любых сценариях всегда есть место "черным лебедям". Один из них – это ситуация на ЗАЭС, ведь непонятно, решатся ли россияне совершить теракт на станции, какого масштаба и как на это отреагирует мир.

А другой – неделю назад был почти на "подлете" к Москве. Да – Путину удалось выпутаться из кризисной ситуации на этот раз. Но стремительный поход "вагнеровцев" на российскую столицу показал, что безальтернативный режим оказался колосом на глиняных ногах. И время не играет ему на руку.

Даже в случае успешного переворота к власти вряд ли придет более дружески настроенный к Украине режим. Но это как минимум нарушает эффективное управление российскими войсками или же, в теории, Москве придется выдергивать часть сил с фронта, чтобы тушить внутренние пожары. Более того, новый режим может захотеть выстраивать отношения с цивилизованным миром из чистого листа, а потому может даже пойти на полный вывод оккупантов из Украины. То есть любая смута и хаос в Кремле – нам на пользу.

Понятно, что Пригожин не был главным актером этой постановки. Очевидно, что это были первые пробы "пера". А значит, другие недовольные распределением баланса сил и политикой в Москве рано или поздно могут повторить начатое.