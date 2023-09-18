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Наступление продолжается. В МВД показали зачистку позиций РФ на Запорожском направлении

Запорожская область, Понедельник 18 сентября 2023 16:49
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Наступление продолжается. В МВД показали зачистку позиций РФ на Запорожском направлении Фото: Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины продвигаются на Запорожском направлении, им удалось зачистить позиции оккупантов и зафиксировать это на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.

"Бойцы бригады "Кара-Даг" Гвардии наступления зачищают позиции врага на Запорожском направлении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предварительно, по противнику нанесли артиллерийские удары.

"Далее отработали штурмовые группы бригады, зачистили полностью отбитые позиции", - добавили в МВД.

Контрнаступление

Контрнаступление ВСУ началось в начале июня. За это время удалось освободить около десяти населенных пунктов на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Как заявил начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов, первая оборонная линия на важнейшем южном направлении уже местами прорвана. Это означает, что операцию по разрыву сухопутного коридора между Россией и Крымом может завершить еще до наступления зимы.

Сегодня стало известно, что Силы обороны Украины с начала наступления на основном южном направлении уже освободили 260 кв. км территории. За последнюю неделю там освобождено 5 кв. км.

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