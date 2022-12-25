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Наступление россиян под Бахмутом выдохлось, - ISW

Фото: наступление россиян под Бахмутом выдохлось (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Скорость продвижения российских войск в районе Бахмута замедлилась в последние дни. Военкоры из РФ признали, что ВСУ оттеснили части группировки "Вагнера" на позиции, которые они занимали несколько дней назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики подсчитали, что в ноябре и декабре российские войска совершили меньше общих наступлений в районе Бахмута по сравнению с октябрем.

Российским силам, вероятно, будет сложно поддерживать темп своих наступательных операций в районе Бахмута, и они могут попытаться инициировать тактическую или оперативную паузу, считают эксперты.

Россияне в настоящее время не имеют необходимого запаса артиллерийских боеприпасов для поддержки крупномасштабных наступательных операций.

Сообщения о тяжелых потерях наемников "Вагнера" в районе Бахмута в последние недели также, вероятно, повлияли на нынешние оперативные возможности российских сил в этом районе, пишут аналитики.

Нехватка личного состава и боеприпасов российской армии, вероятно, не позволит ей поддерживать нынешний высокий темп наступательных операций в районе Бахмута в ближайшей перспективе. Российские войска ранее выделяли значительные ресурсы для захвата Северодонецка и Лисичанска весной и летом 2022 года. Кульминацией российских войск стал захват Лисичанска в начале июля, но они не смогли захватить соседний Северск и Славянск.

Зацикленность российских военных на проведении кампании с большим истощением для достижения тактических целей по захвату Северодонецка и Лисичанска в конечном итоге подорвала способность российских вооруженных сил достичь своей более крупной оперативной цели — окружить украинские силы вдоль трассы E40 и в конечном итоге выйти на административные границы Донецкой области.

Дорогостоящее наступление России на Бахмут также может подорвать ее способность преследовать долгосрочные цели на Донбассе, отмечают в ISW.

Ключевые выводы аналитиков ISW

  • Украинская разведка продолжает предполагать, что российские военные не соблюдают надлежащих командных структур или процедур.
  • Российские войска продолжали проводить ограниченные контратаки, чтобы восстановить утраченные позиции на линии Кременная-Сватово.
  • Российские войска продолжали вести наступательные действия в районе Бахмута и Авдеевки.
  • Российский спецназ, вероятно, ведет рекогносцировку дельты Днепра для изучения украинской обороны в правобережной Херсонской области.
  • Российские силы нанесли удар по жилому району Херсона из реактивной системы залпового огня.
  • РПЦ попросила Кремль об освобождении от мобилизации для своего духовенства, несмотря на то, что яростно поддержала войну.
  • Российские официальные лица планируют вывезти детей из Горловки в Беларусь, возможно, в качестве схемы депортации украинских детей.

Напомним, недавно мы писали о том, что оккупанты иногда прорывались на окраине Бахмута, но их выбили украинские защитники.

Также сообщалось, что несколько дней назад россияне потеряли несколько позиций под Бахмутом.

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БахмутВойна России против Украины