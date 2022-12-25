Наступление россиян под Бахмутом выдохлось, - ISW

Скорость продвижения российских войск в районе Бахмута замедлилась в последние дни. Военкоры из РФ признали, что ВСУ оттеснили части группировки "Вагнера" на позиции, которые они занимали несколько дней назад.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Аналитики подсчитали, что в ноябре и декабре российские войска совершили меньше общих наступлений в районе Бахмута по сравнению с октябрем.
Российским силам, вероятно, будет сложно поддерживать темп своих наступательных операций в районе Бахмута, и они могут попытаться инициировать тактическую или оперативную паузу, считают эксперты.
Россияне в настоящее время не имеют необходимого запаса артиллерийских боеприпасов для поддержки крупномасштабных наступательных операций.
Сообщения о тяжелых потерях наемников "Вагнера" в районе Бахмута в последние недели также, вероятно, повлияли на нынешние оперативные возможности российских сил в этом районе, пишут аналитики.
Нехватка личного состава и боеприпасов российской армии, вероятно, не позволит ей поддерживать нынешний высокий темп наступательных операций в районе Бахмута в ближайшей перспективе. Российские войска ранее выделяли значительные ресурсы для захвата Северодонецка и Лисичанска весной и летом 2022 года. Кульминацией российских войск стал захват Лисичанска в начале июля, но они не смогли захватить соседний Северск и Славянск.
Зацикленность российских военных на проведении кампании с большим истощением для достижения тактических целей по захвату Северодонецка и Лисичанска в конечном итоге подорвала способность российских вооруженных сил достичь своей более крупной оперативной цели — окружить украинские силы вдоль трассы E40 и в конечном итоге выйти на административные границы Донецкой области.
Дорогостоящее наступление России на Бахмут также может подорвать ее способность преследовать долгосрочные цели на Донбассе, отмечают в ISW.
Напомним, недавно мы писали о том, что оккупанты иногда прорывались на окраине Бахмута, но их выбили украинские защитники.
Также сообщалось, что несколько дней назад россияне потеряли несколько позиций под Бахмутом.
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