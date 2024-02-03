Наступление россиян не может длиться вечно, но недооценивать не стоит, - ВСУ

"Из того, что мы видим, противник не откажется вести боевые действия даже этой весной, поскольку продолжается формирование и подразделений, и подготовка резервов. Однако из того, что сказал Кирилл Буданов, конечно, наступление не может длиться вечно", - заявил он.

Евлаш объяснил, что для проведения наступательных действий нужно привлечь большое количество личного состава, техники, ресурсов и денег.

"В настоящее время то, что они собрали здесь, не хватает, чтобы продвигаться дальше. Мы сейчас используем наше техническое преимущество, нашу инновационность и нестандартный подход к ведению боевых действий", - добавил Евлаш.

Однако он подчеркнул, что противника нельзя недооценивать, поскольку российская армия остается достаточно мощной.

"Конечно, врага нельзя недооценивать. Да, мы можем определенным образом над ним смеяться, но недооценивать не стоит. Все же это остается одна из мощных армий мира, имеющая на вооружение мощные БПЛА в достаточно большом количестве, РЭБ, большие запасы техники, которая хранится еще на далеком востоке России", - отметил спикер.

Ситуация на фронте

Напомним, летом украинские военные провели контрнаступление на востоке и юге Украины. Удалось деоккупировать более десятка населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.

Сейчас российские оккупанты усилили штурмы на фронте. В частности, захватчики пытаются прорвать украинскую оборону в районе Авдеевки, Марьинки, Купянска и Лимана. ВСУ сдерживают попытки российских оккупантов.

Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что ближайшие полгода на фронте в Украине "будут интересны", поскольку, по его мнению, в этот период закончится наступление России на линии фронта.