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Израиль не начнет наземную операцию в Газе до окончания визита Байдена, - СМИ

Вторник 17 октября 2023 12:16
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Израиль не начнет наземную операцию в Газе до окончания визита Байдена, - СМИ Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Израиль вряд ли станет начинать военную наземную операцию в Секторе Газа, пока будет продолжаться визит президента США Джо Байдена в страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Der Spiegel.

В публикации отмечается, что появляется "все больше признаков" того, что операция Израильских сил обороны (ЦАХАЛ) в Секторе Газа не начнется до тех пор, пока американский президент не завершит свой визит солидарности в страну.

Ожидается, что Байден прибудет в Израиль сегодня, 17 октября. В ходе своего визита президент США встретится, в частности, с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

По данным немецкого издания, практически невозможно, чтобы Израиль "выступил против Байдена по поводу размещения наземных войск во время его визита".

Визит Байдена в Израиль

Напомним, несколько дней назад глава правительства Израиля Нетаньяху пригласил президента США Байдена посетить государство на будущей неделе.

Отметим, что в Израиле уже дважды побывал госсекретарь Энтони Блинкен с момента масштабного нападения боевиков ХАМАС. Во время визита он заверил Нетаньяху в поддержке США, заявив, что целью ХАМАС является уничтожение Израиля и евреев. К тому же, в США неоднократно подчеркивали, что смогут одновременно поддерживать и Украину, и Израиль.

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября боевики ХАМАСа начали масштабное вторжение в Израиль со стороны Сектора Газа. Террористы захватили заложников, убили сотни гражданских и взяли под контроль некоторые военные объекты.

В ответ Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи". Командование армии подчеркивает, что намерен уничтожить ХАМАС.

Больше о причинах конфликта в Израиле читайте в материале РБК-Украина.

Ранее сообщалось, что Израиль мог готовиться провести наземную операцию в Секторе Газа в прошлые выходные, но, по данным издания The New York Times, ее пришлось отложить на несколько дней из-за погодных условий.

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Джозеф Байден Израиль Сектор Газа
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