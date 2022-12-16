Наступление на Херсон было успешно лишь на 50-60%, - генерал Ковальчук

"Контрнаступление на южном направлении было успешным только на 50-60%, так как освободившиеся российские войска с тех пор двинулись для борьбы с украинскими военными на востоке, а также все еще могут наносить артиллерийские удары по правому берегу Днепра", - отметил Ковальчук.

Он также отметил, что конечной целью наступления на Херсон было уничтожение всех русских солдат на западном берегу Днепра. Однако из-за нехватки времени и дефицита боеприпасов войска РФ в итоге смогли отступить.

По его словам, будущие цели Украины и направления для наступлений украинских военных пока держатся в секрете.

"Когда-нибудь я обязательно напишу мемуары, я расскажу правду о том, что произошло. Сегодня я не могу говорить лишнего, чтобы не испортить будущее", - добавил генерал-майор.