Наступление на Харьковскую область: нацгвардейцы уничтожили четыре БМП россиян (фото)

Новое наступление РФ

Напомним, сегодня, 10 мая, в Минобороны Украины заявили о том, что россияне попытались прорвать оборону ВСУ в Харьковской области. Успеха враг не достиг, его остановили украинские защитники.

Как отмечал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, бойцы ВСУ не допустили захвата украинских территорий россиянами. Но, по его словам, приграничные населенные пункты сейчас в “серой зоне”.

При этом он добавлял, что наземной угрозы для Харькова на фоне таких действий оккупантов нет.

Более детально о ситуации в Харьковской области - в материале РБК-Украина.

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