Настроения украинского бизнеса значительно улучшились: НБУ назвал причины

В марте предприятия всех секторов, вовлеченных в ежемесячный опрос, более оптимистично оценили результаты своей деятельности.

"Улучшение ситуации в энергетике, внешней конъюнктуре, логистике, повышении потребительских настроений положительно сказались на ожиданиях предприятий промышленности и торговли, секторальные индексы которых пересекли нейтральный уровень", - говорится в сообщении.

Кроме того, предприятия секторов настроены на увеличение объемов производства товаров, объемов новых заказов и товарооборота.

Респонденты сектора строительства и сектора услуг смягчили пессимистические настроения по поводу своих экономических перспектив, однако все еще не ожидают увеличения объемов выполненных строительных работ и предоставленных услуг.

Большинство опрошенных респондентов прогнозируют замедление роста закупочных и цен подрядчиков, а также тарифов на собственную продукцию/услуги, сообщили в НБУ.

В то же время, предприятия всех секторов пока не ожидают увеличения общей численности своих работников.

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 6 по 24 марта 2023 года. В опросе приняли участие 484 предприятия. Результаты опросов отражают только мнение респондентов - руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины. Нейтральным значением ИОДА 50 пунктов.