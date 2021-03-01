Настрої українського бізнесу суттєво покращилися: що стало причиною

Водночас, як зазначають в НБУ, попри суттєве поліпшення настроїв, бізнес усе ще стримано оцінює результати своєї економічної діяльності. Очікування підприємств залишаються нижче рівноважного рівня - індекс очікувань ділової активності (ІОДА) у лютому становив 48.8 (у січні - 37.6).

"Оцінки щодо зайнятості залишаються стриманими. Підприємства всіх видів діяльності не очікують збільшення загальної чисельності працівників ", - йдеться в огляді.

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 3 лютого до 19 лютого 2021 року. В опитуванні взяли участь 194 підприємства.