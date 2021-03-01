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Настрої українського бізнесу суттєво покращилися: що стало причиною

Автор: Олександр Білоус

У лютому 2021 року український бізнес покращив оцінки економічного стану своїх підприємств та перспектив діяльності. Це відбулося у відповідь на послаблення карантинних заходів.

Про це свідчать дані щомісячного опитування підприємств України, яке проводить Національний банк України (НБУ).

Водночас, як зазначають в НБУ, попри суттєве поліпшення настроїв, бізнес усе ще стримано оцінює результати своєї економічної діяльності. Очікування підприємств залишаються нижче рівноважного рівня - індекс очікувань ділової активності (ІОДА) у лютому становив 48.8 (у січні - 37.6).

"Оцінки щодо зайнятості залишаються стриманими. Підприємства всіх видів діяльності не очікують збільшення загальної чисельності працівників ", - йдеться в огляді.

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 3 лютого до 19 лютого 2021 року. В опитуванні взяли участь 194 підприємства.

Як свідчать дані щомісячного дослідження компанії Info Sapiens, індекс споживчих настроїв в Україні в січні 2021 року склав 60,7 п., що на 5,2 п. нижче, ніж у грудні 2020 року. Індекс впав до рівня квітня 2019 року.

Як повідомляло РБК-Україна, наприкінці 2020 року керівники українських підприємств очікували зростання споживчих цін у наступні 12 місяців на рівні 7,9%.

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Новини України Національний банк України
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