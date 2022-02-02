Настрої песимістичні: чого очікують українці від 2022 року

За даними опитування, відносна більшість (38%) респондентів світу проводжала 2021 рік з надією на краще майбутнє у 2022 році. Ще 27% населення вважає, що рік буде гіршим, ще стільки ж - що він буде таким самим, як і 2021 рік.

Найоптимістичнішими щодо майбутнього виявилися жителі Індонезії (+72%), Албанії (+65%), Азербайджану (+53%), Нігерії (+51%) та В’єтнаму (+47%). Найбільше ж тих, хто вважає, що наступний рік буде гіршим, серед громадян таких країн, як Туреччина (-34%), Болгарія (-33%), Афганістан (-32%), Польща (-30%) та Чехія (-25%).

Економічні очікування більшості населення світу вельми песимістичні. Так, 41% вважає, що наступний рік стане роком економічних труднощів. Ще 26% схиляється до того, що все ж економічна ситуація покращиться. Ще стільки ж думають, що економічна ситуація не зміниться.

Серед українців частка тих, хто схиляється до того, що від 2022 року варто очікувати лише економічних труднощів, становить абсолютну більшість (53%). Лише 10% вірять у економічне процвітання. Ще 31% вважає, що все залишиться як є.

Міжнародне опитування асоціацією Gallup з жовтня по грудень 2021 року. Вибіркова сукупність складає 41 560 респондентів із 44 країн світу.

В Україні дослідження проведено фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 2 по 11 грудня 2021 року серед 2003 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій.