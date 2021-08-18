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"Справжнє кіно": Україна провела спецоперацію з паролями для евакуації афганської режисерки

Автор: Анастасія Рокитна

Україна допомогла з евакуацією з Афганістану відомій афганській режисерці Сахрі Карімі. Голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, як її евакуйовували з країни.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова міністра в ефірі "Сніданка з 1+1".

За його словами, жінка написала в соцмережі пост-прохання про евакуацію, на який відгукнулась українська сторона. Втім, жінка не встигла на літак.

"Вона мала вилетіти на борту, де було 79 людей, які ми вивезли. Але вона не встигла потрапити на борт і літак був змушений відлетіти. Здавалось надія була втрачена, їх там відштовхували з аеропорту. Але жінку забрав військовий турецький борт. Її в останній момент забрали. Там була спецоперація з паролями. Це було справжнє кіно", - розповів Кулеба.

Міністр зазначив, що жінку евакуювали в результаті складної окремої операції.

"Дякую турецьким партнерами, що почули нас", - зазначив Кулеба.

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