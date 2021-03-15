Наполягли на Степанові: Рада в п'ятницю не заслуховуватиме Авакова

Верховна рада не заслуховуватиме міністра внутрішніх справ Арсена Авакова в ході години запитань до уряду. На засіданні погоджувальної ради парламентарії наполягли на кандидатурі глави МОЗ Максима Степанова.

Про це заявив спікер ВР Дмитро Разумков у ході засідання.

Нардепи пропонували три кандидатури - главу МВС Арсена Авакова (на цій кандидатурі наполягала фракція "Слуга народу"), прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Більшість депутатів підтримала кандидатуру голови МОЗ.

"Давайте визначимося... Прем'єр-міністра не буде, він у відрядженні буде... Степанова? Тоді на годину запитань до уряду запрошуємо Степанова Максима", - сказав глава Ради.

Нагадаємо, перший заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко заявив, що Авакова хотіли запросити на годину запитань до уряду і заслухати його з приводу вакцинації особового складу МВС і поліції.

Як писало РБК-Україна, раніше президент Володимир Зеленський вимагав збільшити темпи вакцинації від коронавірусу в Україні. У відповідь на це Аваков підкреслював, що МВС підготувало 50 мобільних бригад, які допоможуть взяти участь у проведенні вакцинації.

Так, в Україні продовжили падати темпи вакцинації проти коронавірусу. За неділю, 14 березня, зробили 2018 щеплень.