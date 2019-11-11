Наставник "Шахтаря" названий кращим тренером 14 туру УПЛ

Головний тренер донецького "Шахтаря" Луїш Каштру визнаний кращим наставником 14 туру української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

"Гірники" здолали "Динамо" (1:0) в центральному матчі туру. Завдяки перемозі "Шахтар" відірвався від киян на 13 очок в турнірній таблиці чемпіонату України.

У свою чергу, кращим гравцем був визнаний хавбек "Карпат" Єгор Назарин. 22-річний футболіст допоміг львів'янам зіграти внічию з "Маріуполем", оформивши дубль.

Свій наступний матч "гірники" проведуть після перерви на матчі збірних - 22 листопада підопічні Каштру в рамках 15 туру УПЛ приймуть "Львів".

Нагадаємо, центральний поєдинок чемпіонату України між "Шахтарем" і "Динамо" був затьмарений расистським скандалом.

У другому таймі через расистські образи фан-сектора "Динамо" на адресу бразильців "Шахтаря" суддя Микола Балакін на три хвилини вивів команди з поля.

Тайсон на емоціях показав ультрас середній палець. Після відновлення гри бразилець був видалений за непристойний жест.