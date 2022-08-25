ua ru
Чт, 25 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Вперше за 27 років. Турецькі клуби пропустять ЛЧ, "Селтік" і "Рейнджерс" зняли прокляття

Новость на русском →
Четвер 25 серпня 2022 10:53
Вперше за 27 років. Турецькі клуби пропустять ЛЧ, "Селтік" і "Рейнджерс" зняли прокляття Фото: "Трабзонспор" провалив іспит Лігою чемпіонів (facebook.com/Trabzonspor)
Автор: Антон Федорців

Після визначення всіх учасників групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23 оформився повний провал представників Туреччини. Жоден тамтешній клуб не потрапив у список із 32-ти команд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OptaCan.

Напередодні чемпіон Туреччини – "Трабзонспор" – не зміг на домашній арені здолати данський "Копенгаген" (0:0). Як наслідок, саме суперник "бордово-синіх" отримав місце в групі ЛЧ, оскільки вдома переграв турків (2:1).

Ще після 2-го кваліфікаційного раунду зійшов із дистанції головного єврокубка "Фенербахче". Стамбульці навіть із прославляннями Путіна не змогли здолати київське "Динамо" (0:0, 1:2).

Вперше від сезону 1995/96 жоден турецький клуб не гратме в основній сітці Ліги чемпіонів. Така невдача спричинена поганими результатами представників Туреччини впродовж кількох сезонів. У таблиці коефіцієнтів УЄФА тамтешня асоціація стабільно втрачає позиції та наразі вже на 21-му місці.

Натомість 15-річне "прокляття" перервали "Селтік" і "Рейнджерс". Вперше з 2007-го два представники Шотландії зіграють у груповому етапі Ліги чемпіонів. Тоді "кельти" дійшли до 1/8 фіналу, а "сині" фінішували третіми в квартеті з "Барселоною", "Ліоном" і "Штутгартом".

До слова, раніше "Шахтар" дізнався всіх потенційних суперників у Лізі чемпіонів 2022/23.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Фенербахче Ліга чемпіонів Селтик
NEWS
Три збиті вертольоти та 150 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії
Три збиті вертольоти та 150 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії
DAILY
Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс: Це вже виглядає як війна на виснаження
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс: Це вже виглядає як війна на виснаження