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Наступление ВСУ в Херсонской области поставило Россию перед дилеммой, - британская разведка

Фото: ВСУ успешно наступают в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Успешное наступление ВСУ в Херсонской области поставила перед Москвой дилемму: бежать за Днепр или остаться и обороняться. Для стабилизации фронта могут использовать свежих мобилизованных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, Вооруженные силы Украины начали новую фазу наступательных операций в Херсонской области 2 октября 2022 года. Продвигаясь на юг, украинские подразделения отодвинули линию фронта еще на 20 км, в основном занимая позиции на восточном берегу Ингульца западнее Днепра, но еще не угрожая основным оборонительным позициям России.

По данным британской разведки, российские силы, как правило, отказывались от столкновения и отступали. Российское командование, вероятно, будет рассматривать растущую угрозу для сектора Новая Каховка как одну из своих самых насущных проблем. Поврежденная переправа через Днепр в этом районе остается одним из немногих доступных им путей для пополнения сил.

"Перед Россией стоит дилемма: отвод боевых сил через Днепр делает оборону остальной части Херсонской области более надежной; но политический императив будет заключаться в том, чтобы остаться и обороняться", - говорится в сообщении.

Россия направила большую часть своих сильно недоукомплектованных воздушно-десантных сил, ВДВ, на оборону Херсона. "Таким образом, у России в настоящее время мало дополнительных, качественных сил быстрого развертывания, доступных для стабилизации фронта: она, вероятно, нацелена на переброску мобилизованных резервов на этот сектор", - отмечают в Минобороны Британии.

Ранее британская разведка сообщала, что Украина продолжает добиваться успехов в наступательных операциях как на северо-восточном, так и на южном фронтах.

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Вооруженные силы Украины