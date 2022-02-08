Настав час державам-членам ЄС підтримати Україну зброєю, - Порошенко

Лідер "Європейської солідарності" висловив рішуче засудження триваючої концентрації військ та нарощення збройного потенціалу Росії вздовж державного кордону України та закликав до негайної де-ескалації з боку російської сторони як свідчення готовності Кремля до нормалізації безпекової ситуації та переведення ситуації в річище дипломатії.

Петро Порошенко закликав партнерів, в тому числі Європейську народну партію, посилити підтримку України, у тому числі шляхом більш жорсткої санкційної політики проти Росії, зупинки "Північного потоку-2", надання Україні оборонної летальної зброї, а також Плану дій щодо членства в НАТО та схвалення політичного рішення про перспективу членства України в Європейському Союзі.

"Не недооцінюйте Україну та себе. Не бійтеся Путіна. Не бійтеся здивувати його своєю єдністю, солідарністю і потужною підтримкою України", - підкреслив п’ятий президент України, закликавши до твердості у протидії агресії Кремля, а не його умиротворення.

Була відзначена критична важливість забезпечення єдності всіх демократичних сил в Україні перед обличчям надзвичайних викликів перед державою.