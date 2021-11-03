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"Насмішка над медиками": Ляшко відреагував на мітинг "антивакцинаторів" у Києві

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Київ, Середа 03 листопада 2021 10:57
"Насмішка над медиками": Ляшко відреагував на мітинг "антивакцинаторів" у Києві Фото: міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко відреагував на мітинг "антивакцинаторів" у Києві. Він його назвав намішкою над медиками.

Про це заявив голова МОЗ Віктор Ляшко, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг.

За його словами, у реанімаціях цей "антивакцинаторський дух" дуже швидко зникає, а підробні сертифікати не працюють.

"Зібрання людей, які ми бачимо сьогодні із закликами не вакцинуватися - це, на мій погляд, насмішка над нашими медиками та над родинами, які на жаль, втратили своїх рідних через ковід", - заявив він.

Ляшко закликав українців не вірити фейкам, не слухати порад у соцмережах та користуватись лише перевіреною інформацією на сторінках Міністерства охорони здоров'я, Всесвітньої організації охорони здоров'я та Центру громадського здоров'я.

Протест "антивакцинаторів"

Біля стін Верховної ради сьогодні зібралися на мітинг противники COVID-вакцинації, учасники перекривають центральні вулиці міста, що значно ускладнює рух транспорту.

Фото: протест "антивакцинаторів" у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

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Віктор Ляшко Вакцинація
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