Последствия войны РФ против Украины: S&P понизило прогноз для развивающихся экономик

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило прогноз роста развивающихся экономик на 2023 год, сославшись на сохраняющееся давление со стороны российско-украинского конфликта, затяжной пандемии COVID-19 и жестких условий денежно-кредитной политики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Агентство теперь прогнозирует реальный рост валового внутреннего продукта на 3,8% в следующем году, по сравнению с его предыдущим прогнозом роста на 4,1%.

"Понижение показателей роста исходит от всех развивающихся рынков, за исключением Китая и Саудовской Аравии, при этом большинство экономик готовы расти ниже своих долгосрочных трендовых темпов", - говорится в сообщении.

Агентство предупредило, что в то время как инфляция на развивающихся рынках преодолела пик или вскоре достигнет пика на фоне снижения инфляции на продукты питания и топливо, она все еще может оставаться выше целевых показателей центральных банков во многих странах, что вынуждает денежно-кредитную политику оставаться ограничительной.

"Однако замедление инфляции в сочетании с ухудшением перспектив роста может привести к тому, что к середине следующего года на повестку дня в ряде развивающихся стран, особенно в Латинской Америке, встанет вопрос о смягчении политики", - отмечает S&P.