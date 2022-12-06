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Шмыгаль о падении ракеты в Молдове: Европа ежедневно ощущает последствия войны

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (kmu.gov.ua)
Автор: Татьяна Зарембо

Падение ракеты в Молдове и последующая нагрузка энергосистемы страны стали еще одними последствиями полномасштабной войны России в Украине, которые Европа испытывает ежедневно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Как отметил Шмыгаль на совместном брифинге после встречи с премьер-министром Молдовы Натальей Гаврилицей, полномасштабная война России в Украине радикально изменила ситуацию в Европе, и пока никто не чувствует себя безопасно в этом регионе.

"В частности, вчера во время очередной массированной атаки молдавская энергосистема испытала колоссальные перегрузки. Это будет повторяться снова и снова. Пока преодолеем врага, освободим украинские земли и заставим Россию ответить за свои преступления", - подчеркнул Шмигаль.

Он отметил, что сегодня мирное будущее Украины и Молдовы зависит от победы над российским агрессором. И Украина благодарна соседской стране за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, что "делает нас сильнее".

Недавно РБК-Украина сообщало, что Украина ожидает от ЕС в девятом пакете антироссийских санкций ограничения против банковской сферы, а также ограничения въезда для россиян.

Кроме того, мы писали, что премьер Молдовы высказалась о падении ракеты на территории страны.

Позже представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что подобные случаи подтверждают угрозу российских атак для безопасности не только Украины, но и других стран.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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Денис Шмыгаль