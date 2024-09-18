Последствия видны из космоса: что известно об ударе по складу с ракетами в Тверской области

В ночь на 18 сентября Силы обороны Украины атаковали большой склад с боеприпасами и ракетами в Торопце Тверской области России. Последствия атаки украинских защитников заметны даже из космоса.
Что известно об ударе по складу российской армии в Тверской области - в материале РБК-Украина ниже.
Этой ночью в сети заявили о взрывах в Тверской области. Россияне сразу заявили об атаке дронов на населенный пункт Торопец.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя в Telegram заявили, что якобы вспыхнул пожар после падения обломков сбитых дронов. Он также сообщил о "частичной эвакуации населения с территории, где ведет работу ПВО и локализуется пожар".
По опубликованным в сети кадрам сразу стало ясно, что возник мощный пожар, сопровождавшийся сильным задымлением и детонацией.
Российские Telegram-каналы позже сообщили, что был атакован 107-й арсенал ГРАУ (главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ), где хранились артиллерийские боеприпасы и ракеты.
В Министерстве обороны РФ утверждают, что за ночь якобы уничтожили 54 дрона, но о работе ПВО в Тверской области в отчете россиян речь не шла.
Как сообщили источники РБК-Украина, атака на склад была спецоперацией украинских защитников, в которой приняли участие СБУ, ГУР и ССО. Подтверждено, что под удар попал склад ракетно-артиллерийского управления, где россияне хранили ракеты для оперативно-тактических комплексов "Искандер", баллистические ракеты KN23, ракеты для тактических ракетных комплексов "Точка-У", КАБ, С-300 и артиллерийские боеприпасы.
По данным источников, было задействовано более сотни ударных беспилотников. Расстояние от украинской границы до цели составляет около 500 км.
Стоит отметить, что город Торопец находится в 263 км к западу от Твери и является районным центром. По состоянию на 2015 год там проживало около 12 тысяч человек.
В Торопце находится воинская часть 54169 и воинская часть 11777 (бывшая 55443) - 107 арсенал ГРАУ (главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ).
О том, что в Торопце строится арсенал для хранения ракет и других боеприпасов, в 2015 году писали российские государственные СМИ, а в 2018 году это подтвердили местные СМИ.
Спутники NASA зафиксировали тепловые показатели на складе в Тверской области после атаки. Мониторинговые группы обратили на это внимание и опубликовали спутниковые снимки.
На них можно заметить довольно крупный масштабный пожар на почти всей территории 107-го арсенала ГРАУ.
спутниковый снимок NASA (t.me/astrapress)
Кроме того, масштабность детонации также подтверждают OSINT-аналитики. Шлейф дыма после удара по складу зафиксировали спутники.
Также после атаки в Тверской области России произошло несколько небольших землетрясений. Первое землетрясение было зафиксировано в 03:56 по киевскому времени. Его магнитуда составила 2,8. После этого в течение нескольких часов произошло еще 16 землетрясений с магнитудой от 0,5 до 2.8.
При подготовке материала использовались источники: Telegram-каналы Astra, Baza, Shot, публикации Wikipedia, сообщения источников РБК-Украина, публикации OSINTtechnical.
Добавим, что в ночь на 18 сентября в России также горел склад горюче-смазочных материалов. Это произошло в Ярославле, причины пожара россияне не сообщают.
Пожар тоже был больших масштабов, дым был заметен в нескольких километрах.
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