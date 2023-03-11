Последствия ракетной атаки 9 марта: свет отключают в двух областях

По данным пресс-службы, в Харькове после аварийного ремонта частично возвращена в работу одна из тепловых электростанций, а также снова работает в сети один из объектов магистральных сетей НЭК "Укрэнерго". Критическая инфраструктура города полностью запитана, продолжается работа над возможностью полного восстановления электроснабжения города и области.

"В Житомирской области все еще сложная ситуация, часть потребителей остается без электроснабжения, действуют графики почасовых отключений", - говорится в сообщении.

Также действуют сетевые ограничения из-за последствий обстрелов в отдельных районах Днепропетровской и Николаевской областей.

В других регионах ограничение энергопотребления не применялось, лимиты не назначались, сообщили в прес-службе.

"Имеющихся в системе объемов производимой электроэнергии достаточно для покрытия потребностей всех потребителей. Действующие ограничения в регионах - сетевые и вызваны исключительно повреждением энергетической инфраструктуры из-за вражеских ракетных обстрелов 9 марта", - сообщили в "Укрэнерго".

По данным пресс-службы, потребление по сравнению с минувшей субботой, 4 марта, снизилось благодаря потеплению.