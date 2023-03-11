RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Последствия ракетной атаки 9 марта: свет отключают в двух областях

Фото: свет отключают в Харьковской и Житомирской областях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Украине идет восстановление энергосистемы после массированной ракетной атаки 9 марта. Все еще действуют сетевые ограничения в Житомирской и Харьковской областях, где задействованы графики почасовых отключений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

По данным пресс-службы, в Харькове после аварийного ремонта частично возвращена в работу одна из тепловых электростанций, а также снова работает в сети один из объектов магистральных сетей НЭК "Укрэнерго". Критическая инфраструктура города полностью запитана, продолжается работа над возможностью полного восстановления электроснабжения города и области.

"В Житомирской области все еще сложная ситуация, часть потребителей остается без электроснабжения, действуют графики почасовых отключений", - говорится в сообщении.

Также действуют сетевые ограничения из-за последствий обстрелов в отдельных районах Днепропетровской и Николаевской областей.

В других регионах ограничение энергопотребления не применялось, лимиты не назначались, сообщили в прес-службе.

"Имеющихся в системе объемов производимой электроэнергии достаточно для покрытия потребностей всех потребителей. Действующие ограничения в регионах - сетевые и вызваны исключительно повреждением энергетической инфраструктуры из-за вражеских ракетных обстрелов 9 марта", - сообщили в "Укрэнерго".

По данным пресс-службы, потребление по сравнению с минувшей субботой, 4 марта, снизилось благодаря потеплению.

Ранее в ДТЭК сообщили, что ремонтные работы по восстановлению электроснабжения в Харькове могут занять около недели.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерговідключеня світла