Последствия ночной атаки РФ на Киев: поврежден дом, есть пострадавшие

Согласно сообщениям, в результате ночной атаки беспилотников россиян по Киеву, в Днепровском зафиксировано падение обломков БпЛА. В частности, был поврежден дом. В КГВА говорили, что речь идет об объекте нежилой инфраструктуры.

Сначала было известно об одном пострадавшем. Через несколько минут Кличко уточнил, что уже госпитализированы два человека.

"Экстренные службы работают на месте", - добавил он.