Насіров очолив Асоціацію учасників ринків капіталу

Можливості для української економіки відтепер будуть суттєво розширені, оскільки в Україні почала роботу Українська асоціація учасників ринків капіталу (Ukrainian Capital Market Association), яку очолив Роман Насіров. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Асоціації.

"Cвітовий досвід економічних проривів свідчить про те, що їх можна здійснити лише шляхом залучення і концентрації значного обсягу інвестицій. Досвід розвинених країн показав, що є універсальний інструмент для ефективного використання потенціалу економіку - це інвестиції. А основні зусилля потрібно спрямувати на пріоритетні напрямки, які визначають держава разом із бізнесом", - йдеться у повідомленні.

Побудова відкритого, конструктивного діалогу між представниками бізнесу та владою, а також всебічне сприяння створенню в Україні інвестиційного клімату є основною метою створення Асоціації.

Крім того, Асоціація функціонуватиме як координаційний центр про інвестиційні можливості в Україні, через який буде поширюватись інформація для внутрішніх та зовнішніх інвесторів. Ще один напрямок роботи Асоціації – участь в розробці нормативно-правових актів, а також пропозицій змін до законодавства для поліпшення умов ведення бізнесу та інвестування в Україні.

Серед учасників Асоціації – внутрішні та зовнішні інвестори, комерційні банки, біржі, компанії з управління активами та корпоративні інвестиційні фонди, інвестиційні фірми, юридичні та консалтингові компанії, компанії-експортери, страхові компанії, а також інші суб'єкти ринків капіталу України.

Виконавчим директором Асоціації буде Олександр Гончаров. Уже найближчим часом почнуть роботу регіональні філії Асоціації.