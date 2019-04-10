Насіров знову подав в суд на лікаря-кардіолога

Колишній голова Державної фіскальної служби Роман Насіров подав в суд на лікаря-кардіолога Максима Соколова, який раніше свідчив проти нього в суді. Про це повідомила в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці в Facebook.

Соколов - інтервенційний кардіолог в Інституті кардіології імені. академіка М. Д. Стражеско. Раніше він під присягою підтвердив, що Насіров бреше про свій стан здоров'я.

Зокрема, Соколов виступав на суді у 2017 році в якості свідка сторони обвинувачення. За його словами, Насіров здатний брати участь у судовому процесі. Лікар розповів, що на момент огляду Насірова жодних об'єктивних даних про загрозу його життю не було зафіксовано.

Насіров вимагає від лікаря 1 млн гривень відшкодування. Завтра, 10 квітня, відбудеться фінальне засідання по справі, зазначила Супрун.

Нагадаємо, в лютому 2017 року на той момент міністр фінансів України Олександр Данилюк оголосив догану голові ДФС Насірову за систематичне порушення доручень Мінфіну і відсутність на робочому місці. Крім того, Данилюк просив НАЗК і НАБУ перевірити діяльність Насірова та його поїздку на інавгурацію президента США Дональда Трампа.

2 березня 2017 року Насіров був затриманий детективами НАБУ за підозрою у зловживанні службовим становищем (у співучасті в "газових схемах" нардепа Олександра Онищенка).

3 березня 2017 року адвокат Насірова повідомив про його госпіталізації з інфарктом, деякий час Насіров проходив лікування в "Феофанії".