Насилие против культурного наследия Украины. ЮНЕСКО осудило российскую атаку на Одессу

ЮНЕСКО глубоко встревожена и самым решительным образом осуждает российскую атаку на культурные объекты в центре Одессы, где находится объект Всемирного наследия "Исторический центр Одессы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЮНЕСКО.

"Это возмутительное разрушение знаменует собой эскалацию насилия против культурного наследия Украины. Я решительно осуждаю это нападение на культуру и призываю РФ принять конструктивные меры по выполнению своих обязательств в соответствии с международным правом, включая Гаагскую конвенцию 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта и Конвенцию 1972 года о всемирном наследии", - заявила Одри Азулай, генеральный директор ЮНЕСКО.

В ближайшие дни ЮНЕСКО направит в Одессу миссию для проведения предварительной оценки ущерба.

"Эти нападения противоречат недавним заявлениям российских властей о мерах предосторожности, принятых для сохранения объектов всемирного наследия на территории Украины, включая их буферные зоны", - говорится в сообщении ЮНЕСКО.

При этом отмечается, что преднамеренное разрушение культурных объектов может быть приравнено к военному преступлению.

Атака на Одессу

В ночь на 23 июля российские захватчики выпустили по центру Одессы 19 ракет разных типов. Силы ПВО сбили девять из них. Это стало самой массовой атакой на город с начала полномасштабной войны.

Российские ракеты попали в исторический центр Одессы. В частности, частично был разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор.

Детальнее о последствиях российских ракетных ударов по Одессе ночью 23 июля - читайте в материале РБК-Украина.

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