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Насильної депортації росіян з Криму не буде, - ОП

Автор: Анастасія Рокитна

У разі деокупації Криму Україна не буде насильно депортовувати росіян, які там живуть. Цього українська влада не допустить.

Про це заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква заявив в інтерв'ю виданню "Лівий берег".

За його словами, якщо це відбудеться, то світ скаже, що Україна така ж, як Росія.

"Ми точно не можемо порушувати права цих людей, як не можемо порушувати і міжнародні конвенції, які стосуються гуманітарного права. Насильної депортації бути не може", - повідомив він.

Заступник голови ОП зазначив, що є чимало тих, хто готовий повернутися до своїх кримських осель після звільнення півострова.

"І це не лише кримські татари: з Криму втікали на контрольовану Україною територію люди різних національностей. Думаю, що з цього приводу потрібно вже зараз консультуватися, зокрема і з міжнародними гуманітарними організаціями", - зазначив він.

Нагадаємо, ініціативу "Кримська платформа" з деокупації вже підтримали понад десять країн світу.

Раніше представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Москва сприймає створення Кримської платформи як загрозу агресії проти "двох суб'єктів Російської Федерації".

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