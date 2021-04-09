Насильної депортації росіян з Криму не буде, - ОП

За його словами, якщо це відбудеться, то світ скаже, що Україна така ж, як Росія.

"Ми точно не можемо порушувати права цих людей, як не можемо порушувати і міжнародні конвенції, які стосуються гуманітарного права. Насильної депортації бути не може", - повідомив він.

Заступник голови ОП зазначив, що є чимало тих, хто готовий повернутися до своїх кримських осель після звільнення півострова.

"І це не лише кримські татари: з Криму втікали на контрольовану Україною територію люди різних національностей. Думаю, що з цього приводу потрібно вже зараз консультуватися, зокрема і з міжнародними гуманітарними організаціями", - зазначив він.