ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Насильство проти медиків хочуть карати в'язницею: комітет Ради підтримав закон

Новость на русском → Україна, Четвер 01 квітня 2021 10:22
Насильство проти медиків хочуть карати в'язницею: комітет Ради підтримав закон Фото: загрози медикам хочуть карати в'язницею (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Члени комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування підтримали законопроект про кримінальну відповідальність за погрозу або насильство щодо медика або фармпрацівника. Йдеться про проект закону №5124.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання комітету.

"Підтримати проект закону ... №5124 доопрацьований і запропонувати комітету з питань правоохоронної діяльності, визначеним головним з підготовки цього законопроекту, рекомендувати ВР у першому читанні прийняти його за основу", - говорить рішення комітету.

Його підтримали 10 парламентаріїв, а чотири члени комітету не голосували.

Відзначимо, закон пропонує карати погрозу вбивством позбавленням волі на строк до 2 років, умисне нанесення побоїв легкої або середньої тяжкості - до 5 років, важких пошкоджень - від 5 до 12 років.

Нагадаємо, цей проект закону зареєстрували в Раді в кінці березня.

Як писало РБК-Україна, раніше ВР прийняла закон, яким виробників вакцин або власника реєстраційного посвідчення звільнили від цивільної відповідальності за будь-які наслідки щеплень.

Крім того, зняли відповідальність і з медпрацівників, якщо застосування вакцин або інших імунобіологічних препаратів відбувалося відповідно до затвердженої інструкції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство медики Верховна Рада
NEWS
В Україні розпочинається весняний призов в армію
В Україні розпочинається весняний призов в армію
DAILY
Кіра Рудик: "Голос" був би незручним коаліціантом для "Слуги народу"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Кіра Рудик: "Голос" був би незручним коаліціантом для "Слуги народу"