Насилие против медиков хотят наказывать тюрьмой: комитет Рады поддержал закон

Члены комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования поддержали законопроект об уголовной ответственности за угрозу или насилие в отношении медика или фармработника. Речь идет о проекте закона №5124.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания комитета.

"Поддержать проект закона... №5124 доработанный и предложить комитету по вопросам правоохранительной деятельности, определенному главным по подготовке этого законопроекта, рекомендовать ВР в первом чтении принять его за основу", - гласит решение комитета.

Его поддержали 10 парламентариев, а четыре члена комитета не голосовали.

Отметим, закон предлагает наказывать угрозу убийством лишением свободы на срок до 2 лет, умышленное нанесение побоев легкой или средней тяжести - до 5 лет, тяжелых повреждений - от 5 до 12 лет.