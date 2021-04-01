Насилие против медиков хотят наказывать тюрьмой: комитет Рады поддержал закон
Члены комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования поддержали законопроект об уголовной ответственности за угрозу или насилие в отношении медика или фармработника. Речь идет о проекте закона №5124.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания комитета.
"Поддержать проект закона... №5124 доработанный и предложить комитету по вопросам правоохранительной деятельности, определенному главным по подготовке этого законопроекта, рекомендовать ВР в первом чтении принять его за основу", - гласит решение комитета.
Его поддержали 10 парламентариев, а четыре члена комитета не голосовали.
Отметим, закон предлагает наказывать угрозу убийством лишением свободы на срок до 2 лет, умышленное нанесение побоев легкой или средней тяжести - до 5 лет, тяжелых повреждений - от 5 до 12 лет.
Напомним, этот проект закона зарегистрировали в Раде в конце марта.
Как писало РБК-Украина, ранее ВР приняла закон, которым производителей вакцин или владельца регистрационного удостоверения освободили от гражданской ответственности за любые последствия прививок.
Кроме того, сняли ответственность и с медработников, если применение вакцин или других иммунобиологических препаратов происходило в соответствии с утвержденной инструкцией.