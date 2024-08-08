Насибов проиграл финал Олимпиады-2024 в греко-римской борьбе

Олимпиада-2024, греко-римская борьба, до 67 кг, финал

Эсмаили Лейвеси – Насибов – 6:5

В первом периоде украинец выполнил два выпада и ушел в отрыв (3:0). Иранский борец сумел перехватить инициативу на старте второй трехминутки. Благодаря качественному переводу Эсмаили Лейвеси сравнял счет.

Насибов начал рисковать и провел перевод, однако оппонент контратаковал, так что оба заработали по 2 пункта. После просмотра от повтора судьи отдали еще 1 балл Эсмаили Лейвеси. Насибов последние секунды провел активно, но отыграться не смог.

Итак, украинский борец во второй раз в карьере завоевал "серебро" Олимпиады. Парижские Игры стали вторыми в спортивной биографии украинца.

Кто такой Парвиз Насибов

Уроженец Агстафинского района, в детстве с родителями переехал в Николаев. На новой родине сменил свободную борьбу на греко-римский стиль.

На юношеском уровне стал чемпионом (2017) и дважды вице-чемпионом Европы (2015, 2016) и мира (2018). Во взрослом же дважды стал чемпионом Европы (2023, 2024). На Олимпийских играх в Токио дошел до финала, где уступил иранцу Рези Гераеи.

Награжден орденом "За заслуги" III ст. (2021). Обитает в Запорожье.