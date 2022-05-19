Знайшли у супермаркеті. У Черкасах посадовці намагалися продати бронежилети, призначені ЗСУ

СБУ ліквідувала масштабну схему розкрадання гуманітарної допомоги, яка призначалася ЗСУ. Ділки намагались незаконно продати понад 1 тис. бронежилетів на загальну суму понад 12 млн грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

"Ці засоби захисту були виготовлені в Україні однією з громадських організацій, і через Черкаську військову адміністрацію мали бути передані на потреби оборони", - йдеться в повідомленні.

Як розповідають в відомстві, замість безкоштовної передачі українським захисникам, причетні посадовці намагались продати бронежилети через афілійовані комерційні структури та мережу супермаркетів.

Завдяки втручанню СБУ в одній із торговельних мереж було вилучено частину цієї продукції. Вона буде передана до ЗСУ.