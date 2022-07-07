Знайшли 500 уламків ракет. Нове відео наслідків удару РФ під Одесою

На місці удару російських військових по курортному селищу у Білгород-Дністровському районі Одеській області знайшли вже 500 уламків від ракет. Наразі налічується 21 загиблих та 39 поранених, понад 100 людей залишились без житла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеську обласну прокуратуру.

В прокуратурі Одеської області наголошують, що на оглянутій та прилеглій території не виявлено жодного об’єкту військової інфраструктури, техніки та місць постійного або тимчасового розташування військовослужбовців.

"На даний час завершено проведення пошуково-рятувальних заходів та розбір завалів зруйнованого 9-поверхового житлового будинку та будівлі бази відпочинку", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, в Одеській області в результаті ракетного удару по Білгород-Дністровському району загинули щонайменше 18 осіб, серед них двоє дітей. При цьому постраждали 30 осіб.

А рано вранці 7 липня російські військові завдали два ракетних удари по Одеській області. В результаті отримали пошкодження два сільськогосподарських ангари.

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