Від наших санкцій ніхто не застрахований, - Білий дім про введення обмежень проти Кабаєвої
Прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила, що США не мають ніяких особливих списків, на кого б не поширювалися введені американським урядом санкції. Список підсанкційних персон регулярно оновлюється.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.
Відповідаючи на запитання американського журналіста щодо можливого введення обмежувальних заходів проти Аліни Кабаєвої, Псакі підкреслила, що США постійно переглядають санкції й від них ніхто не застрахований.
Вона також зазначила, що Вашингтон вже наклав санкції на президента Росії Володимира Путіна, а також на його дочок і найближчих соратників. Але цей список в найближчому майбутньому може розширитися.
Раніше повідомлялося, що США можуть ввести санкції проти Аліни Кабаєвої. Кабаєва підозрюється в причетності до приховування особистого стану президента РФ за кордоном.
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