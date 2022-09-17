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Наші бійці підняли прапор України у селах Діброва Щурове на Донбасі (відео)

Фото: військові підняли прапор України у селах Діброва і Щерове на Донбасі (відео)
Автор: Марія Кучерявець

Наші захисники підняли український прапор у селах Діброва і Щурове Донецької області. Офіційної заяви про їх звільнення ще немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Оперативний ЗСУ".

"Підіймаємо прапор над населеним пунктом Донецької області. Діброва переходить під контроль української армії. Національна гвардія звільняє наші території крок за кроком, село за селом. Перемога буде за нами", - заявив військовий на відео.

Примітно, що на карті Deepstatemap наразі це село позначене як "сіра зона".

Також стало відомо і про підняття українського прапора в курортному селищі Щурове в Донецькій області. Про це повідоляє знову ж таки "Оперативний ЗСУ", а також журналіст Денис Казанський.

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