"Наша ситуация тяжелая". Зеленский хочет еще больше поддержки от США

Президент Владимир Зеленский отправился в США для усиления поддержки Украины в войне с Россией. О целях его поездки в Америку стало известно еще вчера во время его визита в Бахмут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Наша ситуация тяжелая. Враг увеличивает численность своих войск, но наши ребята смелее. Нам нужно более сильное оружие. Мы передадим благодарность от наших ребят Конгрессу США и Президенту США за их поддержку, но этого (поддержки, - ред.) недостаточно", - сказал Зеленский в Бахмуте во время передачи ему украинского флага, подписанного солдатами на передовой.

Этот флаг ВСУ передали в качестве подарка президенту США Джо Байдену и Конгрессу, чтобы поблагодарить за присланное им оружие.

"Мальчики дали мне наш замечательный флаг с написанными на нем подписями, чтобы передать", - сказал Зеленский журналистам.