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Наша решительность усиливается. Боррель отреагировал на массированные удары по Украине

Фото: Жозеп Боррель, глава внешнеполитического ведомства ЕС (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Массированные террористические атаки Российской Федерации против Украины лишь усиливают решимость Европейского союза (ЕС) в поддержке страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля.

"Через два года после освобождения Бучи Россия повторяет массированные атаки на гражданское население и энергетическую инфраструктуру Украины, чтобы подорвать экономику и устойчивость украинского народа. Решимость ЕС защищать Украину будет только усиливаться", - написал Боррель. 

Российские массированные обстрелы 

Войска РФ практически ежедневно наносят удары по Украине. Оккупанты активно применяют "Шахеды", а также в последнее время все чаще прибегают к массированным ракетным ударам по Украине.

Как пример, в ночь на 22 марта террористы нанесли против Украины комбинированный ракетно-авиационный удар во время которого применили 151 средство воздушного нападения. Во время атаки россияне обстреляли объекты энергетики в результате чего в ряде городов ввели аварийные отключения. 

Этой ночью российские террористы атаковали Донецкую область четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400, а также беспилотниками из мыса Чауда. В общей сложности были зафиксированы пуски 12 "Шахедов". Противовоздушная оборона уничтожила 9 дронов.

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ЕвросоюзРоссийская ФедерацияЖозеп БоррельВойна в Украине