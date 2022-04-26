"Наша місія - вижити": чергове перехоплення телефонної розмови окупанта

Як повідомила СБУ, українські захисники так ефективно нищать ворога на Харківщині, що окупанти бояться наступати на цьому напрямку.

Про це свідчать нові перехоплення телефонних розмов загарбників, які є у розпорядженні СБУ.

"Спочатку наших просто кидали наперед. З іншої роти. Їх мертвими привезли. На броню стрибає та поїхали на зачистку села. А там завжди чекають і стріляють укропи. Сьогодні люди почали відмовлятись. Росіяни відмовилися, наші відмовилися, але луганчани поїхали", - розповідає своїй матері чоловік, якого мобілізували на території "ДНР".

Він говорить, що відмовився іти у наступ під Ізюмом і не хоче бути гарматним м’ясом. Чоловік не збирається підписувати жодних контрактів із окупантами.

"Наша місія - вижити! Слів немає. Росія залишає по собі руїни. Прорватись туди не можуть. 9 травня це все не скінчиться", - резюмує окупант.