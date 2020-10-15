"Наш край" заявив про обшуки в Миколаївській інфекційній лікарні

Партія "Наш край" звернулася до президента з вимогою втрутитися в ситуацію з обшуками в Миколаївській обласній інфекційній лікарні і захистити від тиску головлікаря і колектив медзакладу, що є базою прийому і лікування хворих коронавірусів в регіоні.

Про це заявив голова фракції "Нашого краю" в Миколаївській облраді Юрій Кормишкін, передає сайт політсили.

Як повідомляється в заяві партії, сьогодні у директора КНП "Миколаївський обласний центр лікування інфекційних захворювань" Світлани Федорової відбувся обшук, який в партії пов'язують з тиском на Федорову за проведений в лікарні ремонт, профінансований місцевими бізнесменами.

"Сьогодні до директора КНП "Миколаївський обласний центр лікування інфекційних захворювань" Світлані Федоровій увірвалися з обшуком слідчі і оперуповноважені Інгульського райвідділу міста Миколаєва - щоб знайти неіснуючі правопорушення. Місцева влада в період, коли всі лікарі борються за життя пацієнтів, замість допомоги їм через правоохоронні органи влаштовує цькування керівництва і повністю паралізує роботу лікарні", - повідомляє Кормишкін.

За його словами, заслуга Світлани Федорової як керівника - залучення бізнесменів, що допомагають хворим і лікарям. Однак, замість подяки її тягають на допити і влаштовують обшуки.

Кормишкін також зазначив, що через дії правоохоронців робота в лікарні паралізована.

"Це безвідповідально і небезпечно в епіцентрі вірусу Covid-19 влаштовувати політичні розборки", - додав він.

У зв'язку з обшуками у Федорової, в "Нашому краї" також закликали Президента України Володимира Зеленського втрутитися в ситуацію.

"Наш край" вимагає від президента України Володимира Зеленського як Гаранта Конституції зупинити беззаконня в Миколаївській області, влаштованого місцевою владою, нездатною законним і чесним шляхом боротися на виборах. Партія вимагає втрутитися в ситуацію, захистити головлікаря і колектив лікарні, а також законне право мешканців Миколаївської області отримувати медичну допомогу і не страждати від свавілля, яке влаштовує влада. Не дозволяйте вашим прихильникам на місцях паплюжити ваше ім'я і репутацію!" - заявили в "Нашому краї".

Як відзначають "Нашому краї", партія буде боротися за інтереси кожного жителя Миколаївщини, а також відстоювати інтереси головлікаря і колектив лікарні Світлани Федорової до кінця.

Нагадаємо, раніше "Наш край" повідомив про спротив ТВК та суду в Одесі проти реєстрації партії на виборах.