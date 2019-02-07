"Наш край" вимагає від Кабміну не направляти український газ на експорт

Фото: Сергій Шахов (РБК-Україна)

Шахов зазначив, що Кабмін повинен заблокувати продаж українського газу за кордон

Уряд має заблокувати продаж українського газу за кордон і знизити ціну на блакитне паливо для вітчизняних споживачів. Про це заявив народний депутат від партії "Наш край" Сергій Шахов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

Він вважає неприпустимою ситуацію, коли українцям продають дороге імпортне паливо, а газ власного видобутку планують експортувати за межі держави.

"Українські газові компанії готуються експортувати український газ в країни Центральної Європи. Значить, це вигідно. Видобутий в Україні газ дешевий і його можна продати іноземцям з хорошою накруткою. Хтось на цьому збирається нагріти руки. У той же час українцям продають дорогий імпортний газ. Ще й розповідають про безальтернативність такої схеми. Це неприпустимо. Уряд має заблокувати продаж українського газу за кордон і знизити ціну на блакитне паливо для вітчизняних споживачів", – сказав Шахов.

На його думку, описана ситуація свідчить про фальшивість аргументів влади за підвищення тарифів на енергоносії і комунальні послуги.

"Згідно з угодою з Міжнародним валютним фондом, в травні уряд планує знову підвищити тариф на газ. Чиновники ігнорують тотальну бідність населення, накопичення боргів по комунальних платежах і те, що європейські країни, наприклад, Румунія, оголошують багаторічні мораторій на підвищення тарифів. Тепер ми бачимо, що Україна має великі резерви для стримування ціни на газ і в цілому на комунальні послуги на доступному рівні. А аргументи влади щодо підвищення тарифів є наскрізь фальшивими", – вважає Шахов.

Народний депутат зазначив, що "Наш край" систематично вимагає від уряду знизити ціни на газ для українців і пропонує, яким чином цього можна досягти.

"Вимагаємо негайно знизити тарифи на газ для населення і оголосити мораторій на експорт вітчизняних вуглеводнів. Українські природні багатства належать народу. Так написано в Конституції – так має бути в житті. На зовнішні ринки може поставлятися тільки надлишковий газ, якого в Україні поки немає", – резюмував Шахов.