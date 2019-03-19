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"Наш край" закликає провести всі вибори в ОТГ одночасно з виборами Ради

Новини » Вибори 2019    19.03.2019 - 13:52
"Наш край" закликає провести всі вибори в ОТГ одночасно з виборами Ради
Фото: Олександр Мазурчак (mayorsclub.org.ua)

Вибори в ОТГ повинні відбутися одночасно з осінніми парламентськими, вважає Мазурчак

В Україні потрібно провести всі вибори в ОТГ в 2019 році одночасно з виборами Верховної ради і звільнити від посад голів РДА та ОДА, які саботують створення об'єднаних громад. Про це заявив співголова партії Олександр Мазурчак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

За його словами, наступні вибори в ОТГ повинні відбутися одночасно з осінніми парламентськими.

"П'ятий рік поспіль "Наш край" бере активну участь у реалізації реформи децентралізації. Депутати і голови громад від партії на практиці реалізують реформу, а наші активісти беруть участь у виборах. Влада повинна провести всі вибори в ОТГ одночасно з парламентськими восени 2019 року", – зазначив Мазурчак.

Співголова партії "Наш край" переконаний, що прийняття такого рішення прискорить децентралізацію в тих районах, де чиновники саботують реформу.

"Це підвищить явку виборців, приверне їх до реформи і значно заощадить час і кошти держбюджету. Але головне – ці вибори дадуть можливість обрати депутатів і голів ОТГ в тих областях, де чиновники постійно саботують прагнення громад до об'єднання", – зазначив Мазурчак.

Також він зазначив, що незважаючи на перешкоди з боку чиновників, децентралізація – одна з найбільш ефективних реформ.

"Сьогодні децентралізація має реальні, відчутні для людей результати: збільшення місцевих бюджетів, будівництво шкіл, лікарень, дитсадків, доріг, ремонт комунікацій і соціальної інфраструктури за місцеві кошти – все це стало можливо завдяки реформі. Більш того, децентралізація – одна з головних вимог "Нашого краю" до кандидатів у президенти і визначена чинним президентом як пріоритет у реформуванні адміністративного устрою України. Тих голів РДА та ОДА, які саботують створення об'єднаних громад, керівництво країни має звільнити від посад", – резюмував Мазурчак.

Нагадаємо, станом на 12 березня 2019 року 78 об'єднаних громад чекають перші вибори, включаючи 45 ОТГ, де вибори не відбулися через воєнний стан. Всього ж в країні створено вже 848 об'єднаних громад. Разом з тим, у 96 районах досі немає жодної ОТГ.

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