"Наш край" назвав кандидатів, які не провалили "тест на популізм"

Фото: Олександр Мазурчак (facebook.com/nashkray.org)

Мазурчак вважає, що більшість кандидатів обіцяють неможливе

Виборчі програми більшості кандидатів у президенти на виборах 2019 обіцяють неможливе і провалили тест на популізм. Про це заявив співголова партії "Наш край" Олександр Мазурчак.

За його словами, нинішні вибори президента України стали рекордними за кількістю популістів, які захотіли в президентське крісло.

"Бажаючі пробратися на вищий державний пост обіцяють все, що завгодно, лише б сподобатися виборцям. Майже ніхто не займається розвитком економіки, посиленням соціального захисту, продовженням успішної реформи децентралізації. Ніхто не пояснює, як може глава держави створити "прозорий ринок землі", не маючи відповідних повноважень. Обіцяючи неможливе, більшість кандидатів провалили тест на популізм", – зазначив Мазурчак.

На його думку, тільки програма чинного президента найбільш відповідає вимогам "Нашого краю" до кандидатів.

"Розвиток агросектору, IT-сектора, машинобудування та зростання прямих іноземних інвестицій, потужні інфраструктурні проекти, туризм - саме це потрібно для зростання. Ці пріоритети визначені чинним президентом, збігаються з вимогами "Нашого краю" до майбутнього президента, і повинні обов'язково базуватися на завершеній реформі децентралізації", - переконаний Мазурчак.

Він зазначив, що сьогодні країні потрібен президент, який знає реальні потреби держави та українців, а не дає порожні обіцянки.

"Наш край" виступає проти зазіхань популістів на президентський пост. Кандидати повинні обговорювати реальні потреби держави та українців, а не обіцяти неможливе. Новий адміністративно-територіальний устрій країни, завершення реформи децентралізації, створення заможних громад є головними факторами сильної, потужної держави. Сьогодні державі потрібен президент з реальними досягненнями, а не з брехливими обіцянками", – резюмував Мазурчак.