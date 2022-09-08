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Населені пункти на лінії фронту у Херсонській області майже знищенні, - ОВА

Фото: Населені пункти на лінії фронту у Херсонській області майже знищенні (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Населені пункти Херсонської області, що розташовані поруч із лінією фронту або на його лінії, місяцями залишаються без газу, води та електрики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

"Можна сказати, що ці населені пункти знаходяться на межі знищення", - заявив очільник області.

За його словами, окупанти тримають в постійному страху населення, що залишилось на тимчасово окупованій території. Ситуація у цьому регіоні залишається надзвичайно складною, тривають активні бойові дії.

Останні обстріли прийшлись на населені пункти Степова Долина, Олександрівка, Веселий Кут, Таврійське, Любомирівка, Благодатне, Первомайське, Шевченкове, Мирне, Новогригорівка та Білогірка.

Нагадаємо, що ЗСУ вдарили по понтонним мостам та пункту управління у Херсонській області.

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