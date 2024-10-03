Население не понимает, почему по ним бьет РФ. Что происходит в Курской области
Украинские военные обеспечивают жителей подконтрольных территорий Курской области всем необходимым. Российские войска продолжают обстреливать свои территории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера оперативно-тактической группировки "Северск" Вадима Мысника в эфире телемарафона.
"Мы пытаемся обеспечить всем необходимым население на территории Курской области, подконтрольной Силам обороны Украины. Все это ложится на плечи именно военных, потому что мы соблюдаем все требования международного гуманитарного права и обеспечиваем местное население всем необходимым", - отметил он.
По его словам, украинские военные доставляют жителям Курской области воду, еду и лекарства. Также украинские силы пытаются подключить воду и электроэнергию, в том числе с помощью генераторов.
При этом российская армия продолжает массированно обстреливать свою территорию. Россияне бьют по населенным пунктам, где нет украинских военных. Как отметил спикер, российское население не понимает, почему их обстреливают войска РФ.
"Местное население не понимает, почему по ним бьют, потому что военных даже рядом нет. Но местные страдают, они вынуждены по несколько часов прятаться по подвалам, а иногда по полсуток там проводят", - сказал Мысник.
Курская операция
Следует отметить, что почти в течение двух месяцев идет операция украинских войск в Курской области. ВСУ 6 августа начали наступательные действия в приграничных районах России.
В Курской области была создана военная комендатура. Украина контролирует более 100 населенных пунктов Курской области.
Недавно российские войска пытались провести наступление в Курской области, однако, как отмечают западные СМИ, оно провалилось.
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